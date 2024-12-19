"ألحق أضرارًا جسيمة".. اليمن تقصفُ "تل أبيب" بصاروخٍ بالسيتي (شاهد)

استهدفت القوات المسلحة اليمنية، فجر اليوم الخميس، بصاروخ واحد على الأقل مدينة تل أبيب، وسط فلسطين المحتلة، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في المنشآت التابعة للاحتلال.

واعترفت وسائل الإعلام العبري، بأن صاروخًا أطلق من اليمن تسبّب في أضرار كبيرة في "تل أبيب".

وصرح جيش الاحتلال في بيان له بأنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط "إسرائيل" إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن".

وذكرت المصادر العبرية، أنّ أكثر من مليون مستوطن هرعوا إلى الملاجئ نتيجة سقوط صاروخ في "غوش دان"، فيما تصررت عدة مركبات في "رمات أفيل".

وأفادت صحيفة "جيروساليم بوست"، بسماع دوي انفجارات متعددة في القدس المحتلة بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات