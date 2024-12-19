الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف محافظتي الحديدة وصنعاء في اليمن

شنَّ الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على محافظتي صنعاء والحديدة في اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" اليمنية، أن صنعاء والحديدة تعرضتا لسلسلة من "الغارات العدوانية". مبينة أن غارات استهدفت محطتي الكهرباء المركزيتين جنوب وشمال العاصمة "صنعاء"، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.

وأعلنت "المسيرة" نقلًا عن مصادر طبية، ارتقاء 7 شهداء إثر غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت ميناء الصليف وشهيدان وجريح إثر غارتين على منشأة رأس عيسى النفطية.

وأشارت القناة إلى أن القوات المسلحة اليمنية ستصدر بيانا هامًّا خلال الساعات القادمة.

ومن جهته، أوضح عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي، أنّ القصـف الأميركي "الإسرائيلي" للمرافق المدنية يكشف حقيقة نفاق الغرب.

وشدد البخيتي على أنّ مساندة غزة مستمرة حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.

وشنت "إسرائيل" هجومًا جويًا كبيرًا على الحديدة ومناطق قريبة منها أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بذريعة الرد على هجمات بالصواريخ والمسيّرات انطلقت من اليمن، كما تعرضت صنعاء والحديدة ومحافظات يمنية أخرى في السابق لغارات أميركية وبريطانية.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة "إسرائيلية" منذ 440 يومًا، تستهدف القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على "إسرائيل"، بينها عمليات استهدفت "تل أبيب" و"إيلات".

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات