آخر التَّطوُّرات.. حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخلُ يومها الـ 440 تواليًا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 440 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,097 شهيدًا و 107,244 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتكب الاحتلال 4 مجازر دامية خلال ساعات الليل، عقب قصفه عدة منازل مأهولة بالسكان ما أدّى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وأكدت مصادر طبية، ارتقاء 10 شهداء في استهداف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة "النجار" في جباليا البلد شمال القطاع، فيما ارتقى 6 شهداء آخرين من بينهم الحكيم عبد الله حبيب عقب استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "زيتونية" في شارع النفق بمدينة غزة.

واستشهد 5 مدنيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الزرد"، بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً محيط مسجد سعيد صيام بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منزلين لعائلتي العطار والخالدي قرب مفترق أبو الأمين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، أعلنت مصادر طبية استشهاد اثنين وإصابة آخرين إثر قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "درويش" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها في مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، وصلت إصابتان إلى المستشفى الأوروبي جراء استهداف مسيرة الاحتلال منزلًا في حي النصر شمال مدينة رفح.

كما تجدد القصف المدفعي "الإسرائيلي" على بلدتي خزاعة والفخاري شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين