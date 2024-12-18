"تضييق إلكتروني".. فيسبوك يحجب التفاعل مع المنافذ الإخبارية الفلسطينية

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف فحص أجرته شبكة "بي بي سي" أنّ هناك انخفاضًا بنسبة 77 بالمئة في التفاعل مع حسابات فيسبوك الخاصّة بالمؤسّسات الإعلاميّة الفلسطينيّة بعد 7 أكتوبر 2023.

حيث قيّدت المنصّة المملوكة لشركة "ميتا" الأمريكيّة التفاعل مع المؤسّسات الإعلاميّة الفلسطينيّة منذ بدء الإبادة الجماعيّة الّتي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزّة في 7 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023.

ومع نقص المعلومات، تبرز صفحات الفيسبوك الخاصّة بالمؤسّسات الإعلاميّة الفلسطينيّة مثل تلفزيون فلسطين ووكالة الأنباء الفلسطينيّة "وفا" وقناة الوطن الإخباريّة، مصدرًا حيويًّا للمعلومات لكثير من الناس في أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، فحصت هيئة الإذاعة البريطانيّة "بي بي سي" التفاعل على صفحات فيسبوك لـ20 مؤسّسة إعلاميّة فلسطينيّة رائدة في العام السابق والعام التالي لبدء الإبادة الجماعيّة في 7 أكتوبر 2023

وكشف فحص "بي بي سي" أنّ هناك انخفاضًا بنسبة 77 بالمئة في التفاعل مع حسابات فيسبوك الخاصّة بالمؤسّسات الإعلاميّة الفلسطينيّة بعد 7 أكتوبر 2023.

وفي حديث لـ"بي بي سي"، قال صحفيّون في تلفزيون فلسطين الّذي يتابعه 5.8 ملايين متابع على فيسبوك، إنّ هناك انخفاضًا بنسبة 60 بالمئة في عدد الأشخاص الّذين شاهدوا منشوراتهم.

وفي المقابل، زاد التفاعل مع صفحات فيسبوك للمؤسّسات الإعلاميّة الّتي تتّخذ من إسرائيل مقرًّا لها.

ونتيجة فحص صفحات فيسبوك لـ20 مؤسّسة إعلاميّة إسرائيليّة مثل "يديعوت أحرونوت" و"يسرائيل هيوم" و"قناة 13"، تبيّن أنّ التفاعل مع هذه الصفحات زاد بنسبة 37 بالمئة تقريبًا.

وبدعم أميركيّ ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعيّة بقطاع غزّة، خلّفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانيّة بالعالم.

المصدر / وكالات