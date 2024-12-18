جيش الاحتلال يعتقل مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية من شمال قطاع

أعلن مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفي "معاذ الكحلوت" أثناء نزوحه من شمال قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء.

وقال المركز في بيان صحفي إن جيش الاحتلال اعتقل الصحفي "الكحلوت" أثناء مروره مع عائلته عبر حاجز عسكري قرب منطقة الإدارة المدنية في شمال القطاع، واقتاده إلى جهة مجهولة.

ويعمل "الكحلوت" (33 عامًا) مراسلًا لقناة الجزيرة الإنجليزية، وهو أحد الوجوه البارزة في الإعلام الفلسطيني، إذ عمل بجد لنقل معاناة الشعب الفلسطيني وتغطية آثار العملية العسكرية الإسرائيلية المروعة على شمال القطاع للشهر الثالث على التوالي.

وتأتي عملية اعتقال الصحفي "الكحلوت" في وقت يستمر فيه الجيش الإسرائيلي في التحريض ضد الصحافيين واستهدافهم وقتلهم، حيث تم توثيق مقتل 65 صحفيًا وإعلامية في غارات إسرائيلية على غزة خلال العام الجاري.

وحمل مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين في بيانه جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الزميل "الكحلوت"، ويعتبر عملية اعتقاله "جريمة حرب" تستوجب التحقيق الفوري من قبل المجتمع الدولي.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للإفراج عن الصحفيين المعتقلين من قبل الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن اعتقال الصحفيين، وإخضاعهم للتحقيق والتعذيب والابتزاز، يهدد حرية الصحافة ويمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف.

وبحسب الإحصاءات الأولية، اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الصحفيين منذ السابع من أكتوبر 2023، وتم الإفراج عن عدد منهم لاحقًا، بينما ما زال 40 صحفيًا قيد الاعتقال، معظمهم في إطار سياسة "الاعتقال الإداري".

المصدر / فلسطين أون لاين