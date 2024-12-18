"حماس" ترحب بقرار أممي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكّد حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك بأغلبية مائة واثنين وسبعين دولة، عادة القرار تعبيراً عن حالة الالتفاف العالمي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية، والرفض الواسع للاحتلال، وللسياسات الإجرامية التي تقودها الإدارة الأمريكية المتنكّرة لحقوق شعبنا الفلسطيني.

وطالبت "حماس" في بيان لها، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بتجاوز الإرادة الأمريكية الظالمة، والضغط لترجمة هذه القرارات إلى خطوات عملية توقف العدوان وتنهي الاحتلال الجاثم على صدر شعبنا، وتمكّنه من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

أغلبية ساحقة

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت أمس الثلاثاء، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بأغلبية ساحقة.

وصوتت 172 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 7 دول فقط ضده، وهي "إسرائيل"، والولايات المتحدة، وميكرونيزيا، والأرجنتين، وباراغواي، وباباوا غينيا الجديدة، وناورو، فيما امتنعت 8 دول، وهي الإكوادور، وليبيريا، وتوغا، وتونغا، وبنما، وبالاو، وتوفالو، وكيريباتي.

المصدر / فلسطين أون لاين