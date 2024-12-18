فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير يكشف عن "محطَّات إذلال وتعذيب" في معسكرات اعتقال جديدة للأسرى

"تضييق إلكتروني".. فيسبوك يحجب التفاعل مع المنافذ الإخبارية الفلسطينية

الشَّابَّة السَّرديّ.. في خيمة تعليميَّة تنير دروب الأمل وسط الحرب

هل يضع العدو الإسرائيلي شروطاً جديدة؟

فلسطينيُّون يقاضون "بلينكن" والخارجيَّة الأمريكيَّة بـ "قانون ليهي".. ما القصَّة؟

جيش الاحتلال يعتقل مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية من شمال قطاع

خبراء عسكريُّون: عمليَّات المقاومة بغزَّة تدخل مرحلةً جديدةً وجباليًّا "بؤرة" الاستنزاف

أبو صفية: مستشفى كمال عدوان شهد واحدا من أحلك وأصعب الأيام

"حماس" ترحب بقرار أممي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الزِّراعة: حربُ الإبادة تسبَّبت بتدمير الغطاء النَّباتي وزيادة خطر التَّصحر في غزة

الزِّراعة: حربُ الإبادة تسبَّبت بتدمير الغطاء النَّباتي وزيادة خطر التَّصحر في غزة

18 ديسمبر 2024 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
...
وزارة الزِّراعة: الحرب الأخيرة تتسبَّب بتدمير الغطاء النَّباتي في قطاع غزَّة
غزة/ صفاء سعيد

الزراعة: حرب الإبادة تسببت بتدمير الغطاء النباتي وزيادة خطر التصحر في غزة

غزة/ صفاء سعيد:

كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة في غزة، النقاب عن تسبب حرب الإبادة الإسرائيلية في تدمير الغطاء النباتي وزيادة خطر التصحر في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة م. محمد أبو عودة، لصحيفة "فلسطين" إن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالغطاء النباتي والمساحات الزراعية نتيجة حرب الإبادة هائلة ومروعة. 

وأوضح أبو عودة أن جيش الاحتلال لجأ إلى تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار بشكل ممنهج، سواء لأغراض عسكرية أو لفرض السيطرة الميدانية على الأرض، مما أدى إلى تقليص الغطاء النباتي وزيادة خطر التصحر وتفاقم تأثيرات التغير المناخي.

وبين أن الاجتياح الإسرائيلي المتواصل أسفرت عن تقييد وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية، ما أدى إلى إهمال الأشجار وانخفاض إنتاجيتها، بل وموتها في بعض الحالات.

ونبه إلى أن حرب الإبادة الحرب قللت من إنتاجية الأشجار المثمرة التي تعد مصدرًا اقتصاديًا مهمًا للعديد من السكان ما فاقم الحياة المعيشة وتفشي خطر المجاعة في شمال قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#وزارة الزراعة #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة