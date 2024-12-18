الزِّراعة: حربُ الإبادة تسبَّبت بتدمير الغطاء النَّباتي وزيادة خطر التَّصحر في غزة

غزة/ صفاء سعيد

الزراعة: حرب الإبادة تسببت بتدمير الغطاء النباتي وزيادة خطر التصحر في غزة

غزة/ صفاء سعيد:

كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة في غزة، النقاب عن تسبب حرب الإبادة الإسرائيلية في تدمير الغطاء النباتي وزيادة خطر التصحر في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة م. محمد أبو عودة، لصحيفة "فلسطين" إن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالغطاء النباتي والمساحات الزراعية نتيجة حرب الإبادة هائلة ومروعة.

وأوضح أبو عودة أن جيش الاحتلال لجأ إلى تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار بشكل ممنهج، سواء لأغراض عسكرية أو لفرض السيطرة الميدانية على الأرض، مما أدى إلى تقليص الغطاء النباتي وزيادة خطر التصحر وتفاقم تأثيرات التغير المناخي.

وبين أن الاجتياح الإسرائيلي المتواصل أسفرت عن تقييد وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية، ما أدى إلى إهمال الأشجار وانخفاض إنتاجيتها، بل وموتها في بعض الحالات.

ونبه إلى أن حرب الإبادة الحرب قللت من إنتاجية الأشجار المثمرة التي تعد مصدرًا اقتصاديًا مهمًا للعديد من السكان ما فاقم الحياة المعيشة وتفشي خطر المجاعة في شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين