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الصِّحَّة بغزَّة: 38 شهيدًا و 203 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

18 ديسمبر 2024 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 38 شهيدًا و 203 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 439 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 38 شهيدًا و 203 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,097 شهيدًا و 107,244 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا  يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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