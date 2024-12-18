مرداوي: عمليَّةُ إطلاق النَّار في نابلس ورام الله ردٌّ من المُقاومة على مخطَّطات الاحتلال

وجَّه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي التحية للمقاومة في الضفة الغربية بشكل عام وخاصة في نابلس ورام الله.

وقال مرداوي، إن عمليات إطلاق النار التي نفذها مقاومون في نابلس ورام الله هذا اليوم، وتصديهم لاقتحامات الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف الليلة الماضية، تثبت أن المقاومة في الضفة الغربية عصية على الانكسار.

وشدد على أن هذه العمليات تحمل رسائل من نار وعبر فوهات البنادق للمستوطنين وقادتهم أمثال بن غفير وسموتريتش، رداً على مخططات الاحتلال بضم الضفة الغربية.

وقال إن الضفة لن تكون لقمة سائغة للاحتلال، وإن أهلها ومقاومتها الباسلة وشبابها الثائر سيدافعون عنها بكل الوسائل.

وأكد مرداوي أن تغول المستوطنين على قرى الضفة، واعتداءاتهم المستمرة، هي جرائم لن يردعها إلا الرصاص والعمل المقاوم، مذكرا بسنوات انتفاضة الأقصى عندما كانت شوارع الضفة محرمة على المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين