لبيد يهاجم حكومة نتنياهو: مريضة ومختلة ومنكسرة

هاجم زعيم جبهة المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، حكومة نتنياهو، مستبعدا في ذات الوقت احتمال انضمامه إليها واصفا إياها بأنها حكومة "مريضة ومختلة ومنكسرة".

لبيد كان يجيب عن سؤال في حديث لإذاعة “103 إف إم” المحلية بشأن احتمال انضمامه إلى الحكومة من أجل إبرام اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس.

وقال لبيد: (نتنياهو) هو لا يريد ذلك (انضمامي إلى حكومته)، لم يرغب أبدا ولم يستفسر أبدا ولم يسألني أبدا، هو يريد (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير، و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريش.

حكومات نتنياهو

وأضاف: “ن أجلس في حكومات نتنياهو، لأنه لا ينبغي أن يكون رئيسا لوزراء (إسرائيل).

لبيد شدد على عدم وجود استقرار في حكومة نتنياهو القائمة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، مستشهدا بتصويت حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير، قبل يومين ضد ميزانية الدولة في "الكنيست" (البرلمان).

ولافتا إلى الأحزاب المشكلة للحكومة، قال لبيد: “إنهم لا يتفقون مع بعضهم. هذه حكومة مريضة ومختلة ومنكسرة. الموازنة مرت بأصوات 59 مقابل 57 معارضا”.

وأضاف: “من المؤكد أن هذه حكومة غير مستقرة. مهمتنا هي الإطاحة بهم.. وسنبذل قصارى جهدنا لإجراء انتخابات في أقرب وقت”.

المصدر / وكالات