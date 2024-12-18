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تحديث تسجيل أضرار المركبات جراء الحرب على غزة

18 ديسمبر 2024 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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تحديث تسجيل أضرار المركبات جراء الحرب

دعت وزارة النقل والمواصلات، مؤخرا، المواطنين لحصر أضرار المركبات وغيرها في قطاع النقل نتيجة الحرب أعلنت وزارة النقل والمواصلات.

وفتحت الوزارة الباب لتسجيل الأضرار المتعلقة في قطاع النقل والمواصلات المتمثلة في المركبات والكراجات ومحال قطع الغيار ومعارض السيارات وغيرها من المهن ذات العلاقة.

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وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بداية لحصر الأضرار الناتجة عن اعتداءات الاحتلال في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة.

 "فلسطين أون لاين" يضع رابط تسجيل أضرار المركبات لمن لم يسجل مسبقا وذلك للاحتفاظ بحقهم في حال جرى أي تعويض انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
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