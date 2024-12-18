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"الأونروا" تعلن بدء برنامج التعلم عن بعد لطلابها بقطاع غزة

18 ديسمبر 2024 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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"الأونروا" تعلن بدء برنامج التعلم عن بعد لطلابها بقطاع غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بدء خطوة برنامج التعلم عن بعد لطلابها في قطاع غزة.

جاء ذلك عقب اجتماع رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث بغزة فريد أبو عاذرة، مع المسؤولين تم فيه مناقشة خطة التعليم عن بعد.

ومن المقرر وفق الأونروا أن تبدأ عملية التعليم عن بعد بتاريخ 1 يناير 2025، بهدف استكمال العام الدراسي 2023/2024 وافتتاح العام الدراسي 2024/2025.

المفوض العام

وذكر أبو عاذرة أن خطة البرنامج أرسلت للمفوض العام للوكالة للموافقة لكنها لم تقر بشكل نهائي حتى اللحظة.

ويعتمد البرناج على مدير المدرسة وفريقه من المعلمين المثبتين والطلاب وفق تشكل العام الدراسي 2023/2024.

وعن التسجيل وتوزيع الطلاب، سيتم من خلال رابط إلكتروني يحدث بياناتهم مباشرة عبر نظام الإيميس، فيما سيتم دعم الطلاب في التسجيل عبر مندوبين في مراكز الإيواء وأماكن أخرى

المصدر / فلسطين أون لاين 
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