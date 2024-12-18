تنويه مهم بشأن الاستعلام عن الغاز

يواجه مواطنون مشاكل عدة أثناء فحص الاستعلام عن موعد وبيانات الغاز، بسبب الوقوع في خطأ شائع وقع فيه الكثيرون.

ولتجنب هذا الوقع لابد من اتباع الآتي:

عند الدخول إلى رابط الاستعلام عن الغاز بعد ملء البيانات المطلوبة؛ مثل: رقم الهوية وتاريخ الإصدار، وبعدها سيطلب إدخال معلومات إضافية كـ تاريخ الميلاد أو عقد الزواج. بعد إتمام الخطوات وفتح الصفحة، سيظهر لك الرقم السري باللون الأحمر على الشاشة.

لابد من ضرورة الاحتفاظ بهذا الرقم السري بشكل آمن، "لأنه سيكون مطلوباً في المرات القادمة للدخول إلى صفحة الاستعلام".

في حال فقدان الرقم السري لن تتمكن من الوصول إلى بياناتك مجدداً.

المصدر / فلسطين أون لاين