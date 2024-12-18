سموتريتش: نتنياهو يعرف خطوطنا الحمر وصفقة التبادل لا تخدم أمننا

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إن بنيامين نتنياهو "يعرف تماما خطوطنا الحمر".

وأضاف سموتريتش في تصريحات لصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن صفقة التبادل المطروحة حاليا لا تخدم أمن (إسرائيل).

وشدد على أن الوقت ليس لمنح "حركة حماس طوق نجاة"، بل يجب مواصلة الضغط عليها "وسحقها" حتى تقوم بإعادة المحتجزين، على حد وصفه.

وتصريحات المتطرف سموتريتش تأتي في وقت تشير وكالات أنباء ومصادر سياسية إلى تقدم إيجابي في مفاوضات صفقة التبادل ما بين حركة "حماس" وسلطات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين