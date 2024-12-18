الأمم المتحدة: (إسرائيل) ترفض توصيل المساعدات لشمال قطاع غزة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن (إسرائيل) ما تزال ترفض الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وأفاد دوجاريك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بأن بعثات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة إلى شمال غزة، لا سيما التي تحاول الوصول إلى المناطق المحاصرة، يتم رفض أغلبها.

وذكر دوجاريك أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت مرة أخرى يوم أمس الثلاثاء، 3 بعثات مساعدات إنسانية قام بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والتي خططت لجلب الغذاء والماء إلى بعض أجزاء في شمال غزة المحاصر.

وأضاف: "حاولت الأمم المتحدة الوصول إلى المناطق المحاصرة 40 مرة منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إذ رفض 38 طلبا، فيما منعت بعثتين من الوصول بعد السماح لهما".

وشدد دوجاريك على ضرورة حماية المدنيين في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، داعيا سلطات الاحتلال إلى تسهيل عمل الأمم المتحدة وشركائها بالإغاثة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين