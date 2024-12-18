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حماس تدعو لحماية المُقاومة في جنين والحشْد في فعاليات "يوم الغضب"

18 ديسمبر 2024 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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حماس تدعو لحماية المقاومة في جنين والحشد في فعاليات "يوم الغضب"

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، إلى حماية وإسناد المقاومة في جنين، والحشد الواسع في فعاليات "يوم الغضب"، نصرة للمخيم الذي يتعرض لحصار من قبل أجهزة السلطة وممارسات قمعية تستهدف أبناء شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة.

وأكد شديد اليوم الأربعاء على ضرورة دعم المقاومين وتعزيز قوتهم لمواجهة اقتحامات الاحتلال الصهيوني، وصد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، وليس استهدافهم وضرب مشروعهم عبر عمليات أمنية تنسجم بشكل كامل مع أهداف الاحتلال ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال: "ينبغي لنا إسناد المقاومين وتوفير الحماية الكاملة لهم بدلا من ملاحقتهم والاشتباك معهم"، مضيفا أن "البوصلة يجب أن تكون دائما نحو الاحتلال".

وذكر شديد أن استمرار أجهزة السلطة في عمليتها الأمنية في جنين، يتطلب تواصل الفعاليات الشعبية والفصائلية لحماية المقاومة وثني السلطة عن ممارساتها القمعية والإجرامية، والتي تهدد النسيج الوطني لشعبنا المقاوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #يوم الغضب #طوفان الأقصى #هجوم السلطة

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