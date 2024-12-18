الأسير حسن سلامة ينْتصر.. "خمسة آلاف يوم في عالم البرزخ" يتصدّر المرتبة الأولى في مسابقة فلسطين العالميَّة

فاز كتاب "خمسة آلاف يوم في عالم البرزخ" مذكرات الأسير حسن سلامة بالمرتبة الأولى عن فئة المذكرات، في جائزة مسابقة فلسطين العالمية للآداب بدورتها الثانية.

وأعلنت نتائج الجائزة مساء الإثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر بمشاركة ثقافية واسعة ضمّت أدباء وناشرين ورؤساء اتحادات وناشطين في خدمة قضية فلسطين من مختلف الدول المشاركة.

وقد وردت لإدارة المسابقة 360 عملاً بسبع لغات من 26 دولة، وقامت اللجان المختصة بتحكيمها على ثلاث مراحل.

ووثق الأسير سلامة في أول كتاب من نوعه أحوال الأسرى الفلسطينيين في زنازين العزل بسجون الاحتلال الإسرائيلي عبر مذكراته التي شملت خمسة آلاف يوم قضاها في زنازين العزل الانفرادي.

وحمل الكتاب الذي أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات عنوان “خمسة آلاف يوم في عالم البرزخ للأسير حسن عبد الرحمن سلامة في العزل الانفرادي داخل السجون الإسرائيلية”.

وجاء الكتاب في 224 صفحة من القطع المتوسط تسطّر يوميات الأسير سلامة المحكوم من الاحتلال بـ48 مؤبداً و35 عاماً قضى منها نحو خمسة آلاف يوم في زنازين العزل في السجون الإسرائيلية.

وصاحب الكتاب هو القائد العسكري القسامي المعروف الذي قاد تنفيذ عمليات “الثأر المقدس”؛ ردّاً على اغتيال عياش عام 1996 وأصبح مطارداً للاحتلال الإسرائيلي حتى اعتقاله بعد إصابته بجروح خطيرة.

والكتاب يسلط الضوء على معاناة الأسرى وتجاربهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو بمنزلة وثيقة وشهادة تاريخية تكشف بشاعة الاحتلال وظلمه وقمعه ولاإنسانيته.

ويشرح الأسير سلامة في الكتاب جوانب من المعركة الشرسة التي يخوضها الأسرى مجرّدين من كل شيء إلا من إيمانهم بالله وبعدالة قضيتهم لانتزاع ما يمكن انتزاعه من حقوقهم.

كما يسلط الضوء على جوانب “رائعة” من صمود الأسرى مستعرضاً الكثير من المواقف والقصص التي تجتمع فيها معاني الحرية والعزة والكرامة والتضحية والحب والحنين والحزن والفرح.

ويمارس الاحتلال سياسة العزل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وبخاصة القادة منهم إجراءً عقابيًّا بحقهم وبغرض زعزعة استقرارهم وحرمانهم من حقوقهم بالتواصل مع العالم الخارجي وتلقي الزيارات العائلية ووسيلةً لإخضاعهم ولإضعاف قدرتهم التنظيمية وتشتيت صفوفهم وشل قدرتهم على تنظيم نضالهم لتحقيق حقوقهم المكفولة كأسرى حرب.

المصدر / فلسطين أون لاين