نابلس.. مقاومون يسْتهدفون حافلةً للمستوطنين عند قبر يوسف والإعلام العبري ينشرُ تفاصيل الحدث

أُصيب جندي "إسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، في عملية إطلاق نار نفذها المقاومون عقب اقتحام قطعان المستوطنين قبر يوسف في المنطقة الشرقية في نابلس.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، إن سائق الحافلة المصاب في إطلاق نار عند قبر يوسف في نابلس جندي في الجيش "الإسرائيلي".

واقتحم عشرات المستوطنين، مقام "قبر يوسف" الإسلامي، بحماية أمنية مُشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ التي اقتحمت المنقطة الشرقية من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لاقتحام المستوطنين للمقام.

وأطلق المقاومون النار على حافلة مستوطنين بعد اقتحامها قبر يوسف شرق المدينة، بالتزامن مع اشتباكات مع قوات الاحتلال في المنطقة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى شرق نابلس، كما اقتحمت مخيم عسكر القديم، ودهمت منازل مواطنين في اسكان روجيب.

ورافق اقتحام قوات الاحتلال مواجهات اندلعت مع الشباب الثائر الذين رشقوا حافلة المستوطنين وآليات الاحتلال بوابل من الحجارة.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب فلسطيني بجرح قطعي في الوجه نتيجة محاولة دهسه من آلية عسكرية خلال اقتحام المنطقة الغربية في نابلس.

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة نابلس، أنّ مقاتلوها تمكنهم مع إخوانهم من التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف قوات العدو الصهيوني المقتحمة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، بوابل كثيف من الرصاص".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن سائق حافلة أصيب بجروح طفيفة، خلال اقتحام قبر يوسف، وأن قوات الجيش اقتحمت المكان وأخلت المستوطنين.

وذكرت مصادر محلية بأن التيار الكهربائي انقطع عن أجزاء من مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، تزامنًا مع اقتحام قوة مشاة تابعة لقوات الاحتلال لشارع عمان، بمحاذاة منطقة "قبر يوسف".

المصدر / فلسطين أون لاين