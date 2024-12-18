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الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربيّة

18 ديسمبر 2024 . الساعة 07:57 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربيّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة.

في نابلس، أطلق المقاومون النار على حافلة مستوطنين بعد اقتحامها قبر يوسف شرق المدينة، بالتزامن مع اشتباكات مع قوات الاحتلال في المنطقة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى شرق نابلس، كما اقتحمت مخيم عسكر القديم، ودهمت منازل مواطنين في اسكان روجيب.

ورافق اقتحام قوات الاحتلال مواجهات اندلعت مع الشباب الثائر الذين رشقوا حافلة المستوطنين وآليات الاحتلال بوابل من الحجارة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف قوات العدو الصهيوني المقتحمة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، بوابل كثيف من الرصاص".

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب فلسطيني بجرح قطعي في الوجه نتيجة محاولة دهسه من آلية عسكرية خلال اقتحام المنطقة الغربية في نابلس.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت عددًا من المحلات بالمدينة، وعلقت أمر إغلاق لمحلات تبيع مواد زراعية.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين عرف منهم: شاهر أبو شرار وعمر أبو الحصين، من مخيم عين السلطان، وعبدالله وهدان من مخيم عقبة جبر.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#قبر يوسف #الحرب على غزة #اقتحام الضفة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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