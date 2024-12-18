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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الأربعاء 18 ديسمبر

18 ديسمبر 2024 . الساعة 07:38 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين، اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر، استقراراً في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو "5" درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة ومشمسة بوجهٍ عام، وباردة في ساعات الصباح الأولى، وتعود البرودة تدريجياً مع بداية المساء وتشتد وصولاً إلى ساعات الليل والفجر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار:  لا يوجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون حوالي 16°.

- الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 13 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 31٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الحالة الجوية

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