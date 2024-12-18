حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخلُ يومها الـ 439 تواليًا

دخلت حرب "الإبادة الجماعيّة" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 439 تواليًا، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 45,059 شهيدًا و 107,041 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أُصيب عدد من الطواقم الطبية والمرضى جراء تفجير الاحتلال روبوت بجوار مستشفى العودة شمالي قطاع غزة.

واندلعت النيران بقسم العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان بغزة إثر إطلاق الاحتلال النار على المستشفى، فيما قصفت طائرة "إسرائيلية" مسيرة الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان خلال محاولتها انتشال إصابات بعد قصف عدد من المنازل في محيط المستشفى.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، كما قصف الطيران الحربي منزلاً لعائلة بطاح في محيط مستشفى كمال عدوان.

كما وصلت عدة إصابات إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بمنطقة الصحابة وسط مدينة غزة.

وأطلقت طائرات "كواد كوبتر" نيرانها بشكل مكثف تجاه شارع 8 جنوبي حي الزيتون وبالتزامن مع انفجارات قوية ناتجة عن نسف مبان في المنطقة.

في المحافظة الوسطى، أفادت مصادر صحفية، بارتقاء شهيدين في استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون إثر إطلاق دبابات الاحتلال النار على المواطنين في منطقة المواصي غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين