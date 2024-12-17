"من المسافة صفر".. القسَّام توقَّع جنودًا قتلى باستهداف قوَّة تحصَّنت بمنزل في جباليَّا

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 438 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، يوم الثلاثاء، منزل مفخّخ في قوة صهيونية قوامها 11 جندياً، وأوقعتهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة من "جيش" الاحتلال راجلة غرب معسكر جباليا وأجهزوا على 3 جنود من المسافة صفر، كما أكدت أنّ الطائرات المروحية شوهدت وهي تخلي القتلى والمصابين.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت القسام، أنّها دمّرت ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي السياق، أورد الإعلام العبري نبأ أولي، يشير إلى حدث أمني صعب، تعرضت له قوة من الجيش وقعت في كمين في منطقة جباليا شمال غزة.

وكان المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن يوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي وإصابة إثنين بجروح خلال معركة جنوبي قطاع غزة.

وفي تفاصيل الحدث الذي قُتل وأُصيب فيه الجنود، قالت إذاعة "جيش" الاحتلال، إنّه مساء أمس الإثنين، "انهار مبنى خلال مهمة للكتيبة 931 في مخيم الشابورة، والجيش لا زال يحقق في أسباب انهيار المبنى القديم"، لافتةً إلى أنّ "الجيش عمل سابقاً في المبنى".

وبحسب الإذاعة، فإنّه كان هناك 4 جنود داخل المبنى المنهار، وتم إنقاذ اثنين منهم بسرعة، ثم تم نقلهما جواً بواسطة مروحية هبطت داخل القطاع في محور فيلادلفيا، في حين كان هناك جنديان قتيلان تحت الأنقاض، واستمرت عملية انتشالهما 12 ساعة.