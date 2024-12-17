حماس: محادثات إيجابيَّة بالدَّوحة ويمكن التَّوصُّل لاتِّفاق مع الاحتلال

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى، في حال لم يضع شروطًا جديدة.

وأكدت حماس، في بيان مقتضب، أنه "في ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية، برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري، فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن، إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".

وفي تصريحات سابقة، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، أن الحركة كانت منفتحة في كل المراحل من أجل التوصل إلى اتفاق، وكان هذا على رأس أولويات الحركة.

وقال مرداوي في تصريح لقناة الجزيرة، إن "الحركة تسعى للتوصل إلى صفقة مشرّفة، وكانت تدفع باتجاه تحقيقها ولم تقم بالإعاقة إطلاقًا "ولم يُعرض على المقاومة والحركة عرض إلا ودرسته وقدمت رؤيتها حوله، وقد فاجأت الوسطاء بقدرتها على التعامل مع كل الطروحات بمرونة".

وأشار إلى أن "العدو متردد في دفع استحقاق أي صفقة، أي الانسحاب وعودة النازحين والإغاثة والإعمار، وهذه الأمور هي الحد الأدنى"، مضيفًا أن الاحتلال "حتى هذه اللحظة يتذرع بمبررات ليس لها أي انعكاس حقيقي في الواقع، إنما يخضع لإرادة التيار الدين القومي السياسي، والذي يهدده بإسقاط الحكومة إذا ذهب باتجاه عقد الصفقة".

وأوضح، أن التقديرات في الحركة أن الاحتلال "الإسرائيلي" حتى اللحظة لم يتخذ قرارًا بشأن الاتفاق أو تنفيذ صفقة تبادل.

وتابع"نأمل أن يثمر ضغط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وعلى ما يبدو من رغبة الإقليم في هذا الاتجاه".

ونوَّه مرداوي إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غير جاد في عقد صفقة، "لكن الآن هناك عوامل ضغط وتأثير ننتظر نتائجها ونختبر نواياه واستعداده من خلال الواقع العملي وليس النظري، فتصريحاته لا تترجم إلى حقائق في النهاية".

وكشف مرداوي أن الجانب "الإسرائيلي" ممثلا بنتنياهو كان قد وافق في يناير/كانون الثاني الماضي على صفقة اعتبرتها المقاومة والوسطاء "مقبولة"، ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة وانتكست بعد ذلك، وهذا ما صرح به عضو مجلس حرب في حينه غادي آيزنكوت.

وقال "الآن ليس لدى نتنياهو أي مبرر يقدمه لا للبيئة الداخلية الصهيونية ولا البيئة الإقليمية، فبالتالي هو في الزاوية وليست أمامه خيارات كثيرة"، خصوصا مع تآكل قدرة الجمهور "الإسرائيلي" على تحمّل أعباء الحرب المتراكمة، والتي باتت تشكل مع مرور الوقت ضغطًا متواصلًا على قيادة الاحتلال.

وشدَّد مرداوي على أن "الأثمان التي تؤكد عليها المقاومة وتصر عليها أن تنتهي العملية السياسية التفاوضية في التبادل في تحقيق جوانب مهمة: أولها إعادة النازحين وكذلك إغاثة الفلسطينيين، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وأن يتم ذلك في إطار وقف إطلاق النار وصفقة تبادل شاملة يتوافق عليها الجانبان".