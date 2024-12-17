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ضجَّة في وسائل الإعلام العبريَّة... أين اختفى نتنياهو؟

17 ديسمبر 2024 . الساعة 16:40 بتوقيت القدس
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ضجَّة في وسائل الإعلام العبريَّة... أين اختفى نتنياهو؟
وكالات/ فلسطين أون لاين

انتشر سيل من الإشاعات، اليوم، الثلاثاء، حول مكان وجود رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي تغيّب عن جلسة محاكمة له، بينما شوهد  للمرّة الأخيرة صباحًا وهو يغادر مهبط مشفى هداسا عين كارم في القدس على متن طائرة مروحية.

ونقلت القناة العبرية الـ 12 عن وكالة "رويترز"، أن نتنياهو توجه إلى القاهرة برفقة سكرتيره الخاص فقط،  لبحث ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما قال مصدر مصري لـ"العربي الجديد": ننفي ما يتردد من تقارير عن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى القاهرة.

فيما ذكرت مصادر أخرى، أنه غادر للعلاج، فيما قالت وسائل إعلام ثالثة أنه غادر لليونان لأسباب مجهولة، وربما تدريب لطائرة جناح صهيون المقرر إجرائه، أو الاستعدادات لقصف اليمن.

ولا تزال وسائل الاعلام الإسرائيلية تتساءل أين الوجهة التي غادر اليها نتنياهو وما هي الأسباب خاصة مع التصريحات الأخيرة حول صفقة وقف إطلاق النار، وقرب ضرب اليمن وإيران، والتطورات المتسارعة في المنطقة.

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#الإعلام العبري #بنيامين نتنياهو #مفاوضات وقف النار بغزة

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