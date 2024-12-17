الضَّفَّة الغربيَّة... قلقيليَّة: استشهاد شابَّين برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد شابان اليوم، الثلاثاء، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما قرب الجدار الفاصل في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشهيدين محمد زاكي داود أشقر (32 عامًا) وضياء شريف حسن سلمي (31 عامًا)، وصلا إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، بعد إطلاق الاحتلال النار عليهما قرب حي صوفين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمه شهيدان على حاجز صوفين قرب قلقيلية، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوبي نابلس، وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه شبان.

وشيع فلسطينيون اليوم جثمان الشهيد محمد ياسر أبو كشك (18 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 815، فيما أصيب نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بغزة.​​​​​​​​​​​​​​