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الصِّحَّة بغزَّة: 31 شهيدًا و 79 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

17 ديسمبر 2024 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 31 شهيدًا و 79 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 438 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إنّ الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيدًا و 79 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 45,059 شهيد و 107,041 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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