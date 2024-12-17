لواء في الجيش: نتنياهو أحْبط صفقات التَّبادل أكثر من مرة

أكد رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، اللواء السابق (المتقاعد) نمرود شيفر، على ضرورة إعادة جميع الأسرى "الإسرائيليين" على الفور، الأحياء والأموات منهم.

وأضاف حسبما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها صباح اليوم، الثلاثاء، "لا يوجد أي مبرر لصفقة جزئية، ولا أي مبرر لاستمرار الحرب في غزة، واستمرار العمليات العسكرية لا يخدم سوى تحالف اليمين، نحن بحاجة إلى جلبهم جميعًا الآن، في أقرب وقت ممكن".

وهاجم رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو، قائلًا: "لقد أحبط صفقات التبادل أكثر من مرة".

وأشار شيفر إلى أن "الحكومة تدعي أنها تفعل كل شيء لإعادة الأسرى، لكن حماس ترفض"، لكن على المستوى المهني فيبدو الأمر مختلفًا، فلقد أحبط نتنياهو صفقات الأسرى بكل الطرق، هو فقط يحاول الحفاظ على تحالفه من الانهيار.

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يعمل الآن على تعزيز تحالف اليمين الذي لا يريد أن تتوقف الحرب، لأنه بمجرد توقف الحرب سيتم تشكيل لجنة تحقيق، والإعلان عن انتخابات"

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين