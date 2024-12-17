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بن غفير يُطالب بإقالة المُستشارة القانونيَّة للحكومة

17 ديسمبر 2024 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
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طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرفة، إيتمار بن غفير، الحكومة بعزل المستشارة القانونية لحكومة اليمين، وذلك بعد تصويته ضد إقرار موازنة دولة الاحتلال لعام 2025 في القراءة الأولى.

وأوضح رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، حسبما نشرت "القناة السابعة" العبرية على موقعها، صباح اليوم الثلاثاء، أن قراره بالتصويت ضد ميزانية، التي مرت بالقراءة الأولى في الكنيست، جاء بهدف الضغط على الحكومة لإقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا.

وأضاف بن غفير أن المستشارة القانونية تهدف إلى "إسقاط حكومة اليمين"، وأنه يجب علينا الحذر من أجندتها.

وكتب بن غفير أمس على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيعارض الميزانية "طالما لم يتم إقالة المستشارة القانونية للحكومة".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #بن غفير #طوفان الأقصى #المستشارة القانونية للحكومة

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