إعلام إسرائيلي: 1000 جريح شهريا خلال الحرب على غزة

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أنه على مدار العام المنصرم تم استقبال ما معدله 1000 جريح من الحرب شهريا، بالإضافة إلى 500 طلب جديد آخر للاعتراف بهم كمصابين من الحروب والأحداث الماضية.

وأشارت القناة إلى أنه بحسب هذه المعطيات فسيكون في عام 2030 هناك حوالي 100 ألف معاق في الجيش، 50% منهم معاقون نفسيا.

وفي السياق، ذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن قسم التأهيل الجسدي والصحي بوزارة جيش الاحتلال كشف عن أن هناك ارتفاعا بنسبة 20% في عدد الخاضعين للعلاج.

وأوضح أن عدد الجنود الخاضعين للعلاج ارتفع من 62 ألفا إلى 75 ألفا، وأشارت الوزارة إلى أن الأعداد الجديدة وهم حوالي 13 ألفا و500 كلهم من مصابي حرب "السيوف الحديدية" بقطاع غزة.

المصدر / وكالات