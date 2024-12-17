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التَّربية والتَّعليم: الاحتلال قتل أكثر من 12 ألف طالب منذ أكتوبر 2023

17 ديسمبر 2024 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، استشهاد 12,799 طالبًا وإصابة 20,942 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، إن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا بقطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12,681، والذين أصيبوا إلى 20,311"، في حين أن 118 طالبًا ارتقى في الضفة الغربية، وأصيب 631 آخرون، إضافة إلى اعتقال 538، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وأشارت إلى أن العدوان أدى إلى استشهاد 598 معلمًا وإداريًا وإصابة 3,801 آخرين بجروح، فيما تعرض أكثر من 158 معلمًا وإداريًا للاعتقال في الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن الاحتلال ألحق الضرر بـ 425 مدرسة وجامعة ومباني تابعة لها، بالإضافة إلى 65 مؤسسة تعليمية تابعة لوكالة "الأونروا"، جرّاء القصف والتدمير، ما أدى إلى أضرار بالغة في 171 مدرسة، وتدمير 77 منها بالكامل.

أما في الضفة الغربية، فتعرضت 109 مدارس و7 جامعات للاقتحام والتخريب.

ووفقًا لبيان الوزارة، فقد حرم الاحتلال أكثر من 788 ألف طالب بقطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#الحرب على غزة #قصف المدارس #طوفان الأقصى #الشهداء الطلاب #الدمار في المدارس

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