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"في مبنى فخَّختْه المقاومة".. مواقع عبرية تكشف تفاصيلَ حدثٍ "صعب" في رفح

17 ديسمبر 2024 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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كشفت مواقع عبرية، تفاصيل جديدة حول الحدث الأمني "الخطير" الذي تعرّض له جنود الاحتلال في معارك رفح جنوب قطاع غزة.

وقال موقع حدشوت للو تسنزورا، إن التسريبات الأولية تشير إلى مقتل جنديين "إسرائيليين" وإصابة 5 آخرين في انهيار مبنى فخّخته المقاومة في مدينة رفح.

وأمس الإثنين، أعلن حدشوت بزمان العبري، عن حدث أمني "صعب" تحت الرقابة في معارك رفح.

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 438 من معركة "طوفان الأقصى" دكَّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التَّوغل في قطاع غزة، وإيقاعهم بين قتلى وجرحى.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #مقتل جنود #طوفان الأقصى #معارك غزة

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