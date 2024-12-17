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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الثلاثاء 17 ديسمبر

17 ديسمبر 2024 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو "5" درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئياً، ويكون الجو بارد إلى شديد البرودة في ساعات الصباح الأولى، ونهاراً تسود أجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء، وتشتد البرودة مع بداية ساعات الليل والفجر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد أمطار متوقعة بنسبة 10٪.

- درجات الحرارة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 8 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 63٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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