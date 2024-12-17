"تزامنًا مع هجمات المستوطنين وأجهزة السُّلطة".. الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربيّة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات تخللها اعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، بالتزامن مع هجوم للمستوطنين على منزل في رام الله.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، واحتجزت عددا من المواطنين من بلدتي حوسان ونحالين غربا، وطالت اعتقالات قوات الاحتلال سليمان خالد العمور (29 عامًا)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي نحالين وحوسان وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، واقتادت حوالي 35 مواطنًا الى ساحة جامع أبو بكر الصديق في حوسان، واحتجزتهم وسط البرد القارس، وأخضعتهم لتحقيق ميداني قاس، قبل أن تطلق سراحهم.

في رام الله، اعتدى المستوطنون على منزل في بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله، وقاموا بتكسير مركبة فلسطينية ومحاولة إحراقها.

واعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال شابًا من مركبة قرب مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، إلى جانب اعتقال الشاب خالد عبد الفتاح درويش لدادوة بعد مداهمة منزلهم في بلدة المزرعة الغربية، والشاب محمد سامر صفران اللفتاوي عقب مداهمة منزله في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، تزامنا مع استمرار أجهزة السلطة في فرض حصار على مخيم جنين.

وذكرت مصادر محلية، أنّ آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت بلدة جبع، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت في محتوياتها، بينما داهمت وحدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال منزلا في مدينة طوباس.

في طوباس، تسللت وحدات خاصة إلى منطقة “الثغرة” في الجهة الشرقية من طوباس، وداهمت منزلاً، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز تياسير شرق طوباس، إلى المدينة. وانتشر جنود الاحتلال في المنطقة، بالتزامن مع سماع صوت إطلاق نار متقطع.

المصدر / وكالات