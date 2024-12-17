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"جثامين مُحترقة وأشلاء مُتناثِرة".. الاحتلال يرتكب مجزرةً دامية بحي الدَّرج في غزَّة (فيديو)

17 ديسمبر 2024 . الساعة 08:07 بتوقيت القدس
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ارتقى 10 شهداء وأُصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في مجزرةٍ دامية ارتكبها الاحتلال عقب قصف منزل في في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة الترك بمحيط موقف جباليا في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وبينت المصادر أن 10 شهداء وعدد من الإصابات وصلت إلى المستشفى المعمداني بغزة، جراء قصف الاحتلال منزلاً بحي الدرج.

وأظهرت مقاطع الفيديو محاولات الدفاع المدني لانتشال أشلاء الشهداء وجثامين مُحترقة اندلعت فيها النيران جرّاء قصف الاحتلال العنيف على المنزل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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