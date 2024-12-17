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"جريمةٌ وطنيَّة مُكتملة الأركان"

حماس تدعو للنّفير لحماية المُقاومين وكسر حصار أجهزة السُّلطة في جنين

17 ديسمبر 2024 . الساعة 07:40 بتوقيت القدس
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حماس تدعو للنّفير لحماية المُقاومين وكسر حصار أجهزة السُّلطة في جنين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ استمرار العملية الأمنية لأجهزة السلطة في مخيم جنين لليوم الثامن على التوالي جريمة مكتملة الأركان وتتطلب مواصلة النفير لكسر الحصار وحماية المقاومين.

وأكدت حماس في بيان صحفي، أن هذه العملية تعتبر جريمة وطنية مكتملة الأركان، وتتطلب مواصلة النفير الشعبي والفصائلي لكسر الحصار وحماية المقاومين.

وأوضحت أن تواصل العملية الأمنية للسلطة يشير إلى أنها تصم آذانها عن كافة الأصوات الفلسطينية المطالبة بتوقفها وحماية المقاومة، التي تمثل درعا حصينا لشعبنا وأرضه ومقدساته أمام جرائم الاحتلال والمستوطنين.

ودعت كافة الحراكات والفصائل والتجمعات العشائرية والحقوقية إلى الحشد بشكل كبير لصد هذه العملية الأمنية، التي لا تخدم إلا جيش الاحتلال وأحلامه الخائبة في إنهاء المقاومة في الضفة الغربية.

كما دعت حماس إلى استمرار الدعم الشعبي والجماهيري المساند لمقاومينا الأحرار، وتوجيه السلاح والرصاص صوب الاحتلال، الذي تمادى كثيرا في إراقة دماء أبناء شعبنا، ووسع من حرب الإبادة الجماعية التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ، أمام العجز غير المسبوق من قبل المجتمع الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #حصار جنين #طوفان الأقصى #هجوم السلطة

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