لليوم الـ 438.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

دخلت حرب "الإبادة الجماعيّة" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 438 تواليًا، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,028 شهيداً و 106,962 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.



في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 10 شهداء، وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة "الترك"، في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وألقت طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال قنابل بشكل مكثف في محيط مستشفى كمال عدوان، بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران في الطابق الثالث.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال واصلت إطلاق النار في منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة ومنطقة تل الهوا، وشمال شرق جباليا البلد، واستهدف قصف مدفعي جباليا البلد، والنزلة، والصفطاوي، ومنطقة الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال غزة.

وارتقى 5 شهداء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المنازل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، وصلت عدة إصابات لمستشفى شهداء الأقصى، بعد استهداف مدفعية الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

في جنوب قطاع غزة، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف صوب خيام النازحين في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت بوارج الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه محيط دوار العلم وعزبة الندى غربي المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين