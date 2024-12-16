سريع: هاجمنا هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في يافا بصاروخ "فلسطين 2" الباليستي

اليمن/ فلسطين أون لاين:

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهدف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في منطقة يافا المحتلة بصاروخٍ باليستيِّ، لم تستطع الدفاعات الجوية الإسرائيلية من اعتراضه.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها استهدفت المنطقة العسكرية الواقعة في "تل ابيب" بصاروخ فرط صوتي وأصاب هدفه بنجاح.

وتأتي هذه العملية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على المجازر المستمرة في غزة، وإسناداً لمقاومتها، وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد.

وإذ أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تحقيق العملية أهدافها بنجاحٍ، فإنّه شدّد على أنّ القوات المسلحة "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وضرب كافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة"، وأنّ هذه العمليات "لن تتوقف إلاّ بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأكدت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان مقتضب لها، اليوم الاثنين، إصابة 5 إسرائيليين أثناء محاولتهم الوصول إلى المناطق المحمية في "تل أبيب" ومحيطها إثر سقوط صاروخ اطلقت من اليمن مساء الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت بشكل كبير في منطقتي "غوش دان" و"تل أبيب" عصر اليوم، إثر إطلاق 3 صواريخ من اليمن.