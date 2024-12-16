قيادي بحماس: سلوك السلطة في جنين مدان ومستنكر ويأتي في توقيت مشبوه

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، أن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة في جنين هي محاولة لإنهاء حالة المقاومة عبر تصفية واغتيال المقاومين الذين يواجهون الاحتلال.

وقال القيادي، في تصريحات صحافية، اليوم الإثنين، إن "سلوك أجهزة السلطة في جنين مدان ومستنكر، وعلى السلطة الفلسطينية التوقف فوراً عن هذا السلوك غير الوطني الذي يخدم الاحتلال".

ودعا إلى وقف ملاحقة المقاومين فوراً والعمل على تعزيز الحالة الوطنية، وليس تصفية المقاومين في الضفة الغربية.

وأشار إلى، أن سلوك السلطة في جنين يأتي في توقيت مشبوه وفي الوقت الذي تسعى فيه حكومة الاحتلال إلى ضم الغربية وطرد الفلسطينيين.

ودعا مرداوي الكل الفلسطيني والفصائل الفلسطينية إلى أن يكون لهم موقف قوي إزاء الأحداث في جنين، وأن يضغطوا على السلطة لوقف عملياتها.





