"الإعلاميين الفلسطينيين" يدعو صحيفة التلغراف البريطانية إلى تقديم الاعتذار

غزة/ فلسطين أون لاين

حذر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الجهات المعنية، من التعامل مع مؤسسة هنري جاكسون المروجة لأكاذيب الاحتلال الإسرائيلي المشككة بعدد ضحايا العدوان على غزة:

وقال المنتدى في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إن المؤسسة تبنت رواية الاحتلال وقدّمت خدمة مجانية له وحاولت تبرأة جيشه الذي أوغل في دماء المدنيين على مدار 15 شهراً من جرائم الإبادة.

وأضاف، نعبر عن بالغ أسفنا لنشر بعض وسائل الإعلام ولاسيما العربية مزاعم المؤسسة التي تتماهى مع رواية الاحتلال ونعدّ ذلك طعنة في معاني الإنسانية.

وأكدت، أن الانسياق وراء مزاعم المؤسسة وتسويقها يمثل خدمة مجانية لجيش الاحتلال البعيد كل البعد عن الالتزام بأي قيم إنسانية أو قوانين دولية.

ودعا منتدى الإعلاميين وسائل الإعلام للانضباط بقيم الصحافة السامية ونؤكد ضرورة الامتناع عن الاصطفاف إلى جانب جيش الاحتلال أو تبرير جرائمه.

كما طالب المنتدى الفلسطيني، صحيفة التلغراف إلى تقديم اعتذار رسمي عن نشرها تقرير مؤسسة هنري جاكسون المضلل.

وأشار إلى، أن المؤسسة معروفة بخطابها المعادي للمسلمين وعدم مهنيتها في توجهاتها وتُظهر انحيازاً واضحاً للاحتلال ومعروفة بدعمها لجيشه وتربطها علاقات مع مجرم الحرب بنيامين نتنياهو.