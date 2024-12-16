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تنويه مهم للطلبة ممن لديه إشكالية في التسجيل للامتحانات والصفوف الافتراضية

16 ديسمبر 2024 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
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تنويه مهم للطلبة ممن لديه إشكالية في التسجيل للامتحانات

نشرت وزارة التربية والتعليم، تنويها مهما لطلبة المدارس وطلاب الثانوية العامة "التوجيهي" في قطاع غزة، ممن لديهم إشكالية في التسجيل للامتحانات أو الصفوف الافتراضية.

ونشرت الوزارة اليوم أنه بإمكان الطلبة الذين يواجهون أي إشكاليات في التسجيل للتواصل مع فرق الدعم الفني لديها.

وأكدت أن النظام يهدف إلى تقديم المساعدة وحل المشكلات الفنية التي تواجه الطلبة أثناء عملية الدخول والتسجيل.

وذكرت أنه للاستفادة من الدعم الفني يتعين على الطالب أولا الدخول إلى الرابط: نظام الدعم الفني للمدارس الافتراضية، ومن ثم ملء الاستمارة الإلكترونية، حيث يطلب من الطالب إدخال البيانات بدقة لتمكين فريق الدعم من متابعة المشكلة وحلها في أسرع وقت ممكن: انقر هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#امتحانات #طلبة #توجيهي #صفوف افتراضية

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