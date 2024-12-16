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مؤسسات الأسرى: الاحتلال بَتَر ساق الأسير "ادّعيس" عقب إطلاق الرَّصاص تجاهه لحظة اعتقاله

16 ديسمبر 2024 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الإثنين، أن الأسير أسامة ادعيس (34 عاما) من الخليل تعرض لعملية بتر بساقه اليسرى؛ جراء إصابة تعرض لها برصاص جيش الاحتلال يوم اعتقاله.

وأوضحت الهئية والنادي في بيان مشترك، أن الأسير "ادعيس" يواجه وضعاً صحياً مقلقاً؛ جراء تعرضه لعملية بتر من فوق الركبة لساقه اليسرى وذلك بعد أن أُصيب برصاص الاحتلال خلال محاولة اعتقاله في 9 أيلول/ سبتمبر 2024، إضافة لإصابة أخرى كانت في بطنه.

وقالت المؤسستان، إن "الأسير ادعيس مكث بمستشفى "سوروكا" الإسرائيليّ فترة وجيزة بعد اعتقاله، وخلالها جرى بتر ساقه اليسرى من فوق الركبة، ثم نقل إلى "عيادة سجن الرملة"، مرورا بسجن "عوفر حيث يقبع اليوم.

ولفتت إلى أن محامي الأسير تمكن من زيارته في سجن "عوفر" بعد عمليات مماطلة في الرد على تنسيق زيارته على مدار 3 شهور.

ويُذكر أن الأسير ادعيس، تعرض للاعتقال الإداري ما بين عامي 2015 و2016، وهذا الاعتقال الثاني له.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" قد عقدت عدة جلسات محكمة له كان آخرها في 4/12/2024، وجرى تمديد اعتقاله مجدداً حتى 24/2/2025.

 

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