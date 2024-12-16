فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة بغزَّة: حصيلةُ ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تتجاوز الـ 45 ألف شهيدٍ

طرد والدة أسير إسرائيلي من اجتماع للجنة الدستور في "الكنيست"

احتجاجات في كبرى المدن الإسبانية ضد بيع الأسلحة لـ(إسرائيل)

إضراب في جنين احتجاجا على عملية أجهزة أمن السلطة

المؤتمر الشَّعبي لـ "فلسطينيي الخارج" يُعلن عن إطلاق منصة “إسناد العالقين” الإلكترونيَّة

مبادرة لـ"علماء المسلمين" لتنظيم قمة دولية لوقف العدوان على غزة

رحيلُ أبو ضياء... حكايةُ الجدِّ الذي عاش ومات يحمل "روح الرُّوح"

"صاحبُ مقولة روح الرُّوح شهيدًا".. ارتقاء الشَّيخ خالد نبهان في قصف الاحتلال على النُّصيرات (شاهد)

حماس: مجزرةُ الاحتلال في مدرسة أحمد عبد العزيز بخان يونس إمعانٌ في حرب الإبادة الوحشية ضدَّ شعبنا

الدِّفاع المدني: نرفض ادِّعاءات الاحتلال المُضلِّلة لتبرير جرائمه ضدَّ طواقمنا في غزَّة

إضراب في جنين احتجاجا على عملية أجهزة أمن السلطة

16 ديسمبر 2024 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
...
إضراب في جنين احتجاجا على عملية أجهزة أمن السلطة

شهدت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، إضرابا تجاريا شاملا، احتجاجا على استمرار عملية أجهزة أمن السلطة ضد المخيم والاشتباكات التي تخوضها مع المقاومين في المدينة ومخيمها.

وبحسب مصادر محلية تجددت اليوم الإثنين الاشتباكات بين الأجهزة أمن السلطة ومقاومين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وفجر السبت الماضي، شنت أجهزة أمن السلطة عملية عسكرية في مخيم جنين، مروجة لرواية كون العملية لإحباط تفجير سيارة مفخخة كانت في طريقها لمقرات السلطة.

واغتالت الأجهزة الأمنية في اليوم الأول لعمليتها في جنين المطارد للاحتلال منذ سنوات يزيد جعايصة، وطفلين بريئين.

مستقبل السلطة

والمقاوم جعايصة، من كتيبة جنين، أحد الأذرع العسكرية التي يعكف الاحتلال وأجهزته الأمنية على سحقها وملاحقتها واغتيال أعضاءها بسبب رفضهم للاحتلال ومقاومتهم له.

وكان موقع أكسيوس قال إن العملية العسكرية التي يشنها الأمن التابع للسلطة في جنين حاسمة بالنسبة لمستقبل السلطة وهي رسالة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف الموقع أن رئيس السلطة محمود عباس أمر قادة الأجهزة الأمنية بإطلاق عملية السيطرة على جنين ومخيمها لكن بعضهم أعرب عن تحفظاته، وهو ما جعله يتوعد من يخالف الأوامر بالفصل.

وكشفت المصادر أن مساعدي عباس أطلعوا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب ترامب مسبقا على عملية جنين، وأن المنسق الأمني الأميركي مايك فنزل اجتمع بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططهم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#أمن السلطة #محمود عباس #عملية جنين #إضراب في جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة