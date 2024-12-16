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الصِّحَّة بغزَّة: حصيلةُ ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تتجاوز الـ 45 ألف شهيدٍ

16 ديسمبر 2024 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، التَّقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 437 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و 203 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,028 شهيداً و 106,962 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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