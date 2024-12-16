مبادرة لـ"علماء المسلمين" لتنظيم قمة دولية لوقف العدوان على غزة

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إطلاق مبادرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة عبر اقتراح تنظيم قمة تحضرها 140 دولة من الرافضين للإبادة في غزة، بحيث تفضي إلى تأسيس منظمة عالمية إنسانية للدفاع عن حقوق المظلومين.

وجاء التأكيد في تصريح صحافي لرئيس الاتحاد الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، مستحضراً تجارب تاريخية مماثلة مثل “حلف الفضول” في الجاهلية، ومنظمة “عدم الانحياز” التي شارك في تأسيسها زعماء عرب ومسلمون.

وأكد الاتحاد إطلاق تسع مبادرات لدعم قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من أبرزها الموافقة على دخول أعضاء الاتحاد إلى غزة عبر معبر رفح.

لا استجابة

وقال القرة داغي في تصريح إعلامي: “سعينا لدعم إخواننا في غزة، وإن بقينا على قيد الحياة فهي نعمة، وإن استشهدنا فدماؤنا ليست أغلى من دماء إخواننا في غزة”.

وتأسف القرة داغي لعدم تنفيذ المبادرة بعد أن لم تجد محاولات تنفيذها أي استجابة، مشيرا إلى أنه تم إرسال رسائل إلى وزير الخارجية المصري السابق سامح شكري، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، بالإضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبل استشهاده، للتنسيق مع الجانب المصري.

وتحدث القرة داغي عن قيامه بجولة في عدة دول مثل إندونيسيا وماليزيا وتركيا بهدف توفير خمسين سفينة محملة بالغذاء والدواء لأهل غزة، إلا أن المبادرة فشلت بسبب رفض الدول المشاركة توفير الحماية للسفن خشية التورط في مواجهة مع الاحتلال.

وأعرب القرة داغي عن أسفه لعدم تلقي الاتحاد استجابة فعالة من بعض القادة العرب والإسلاميين بعد محاولات التواصل معهم. وفيما يخص فاعلية جهود العلماء، أكد القرة داغي أن الاتحاد هو منظمة إسلامية شعبية إنسانية تعمل ضمن منظمات المجتمع المدني، ولا تملك قدرة على التدخل السياسي أو العسكري.

المصدر / وكالات