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حماس: مجزرةُ الاحتلال في مدرسة أحمد عبد العزيز بخان يونس إمعانٌ في حرب الإبادة الوحشية ضدَّ شعبنا

16 ديسمبر 2024 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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قالت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، إن المجزرة البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني المجرم مساء أمس بحق النازحين الأبرياء داخل مدرسة أحمد عبد العزيز بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس ما أدى لارتقاء أكثر من عشرين شهيداً جلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ؛ هي إمعانٌ صهيوني في حرب الإبادة الوحشية في قطاع غزة.

وأكدت حماس في بيان صحفي، أن الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج المدارس ومراكز إيواء النازحين، ويرتكب أبشع المجازر فيها، دون اكتراث من حكومة مجرمي الحرب الصهاينة لعواقب أفعالها.

وأضافت، أننا "في الوقت الذي نحمل فيه الإدارة الأمريكية، الداعم الرئيسي للإبادة الصهيونية، المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هذه المجازر وحرب الإبادة ضد شعبنا الأعزل، فإننا نطالب بحراك عالمي من كافة الشعوب للضغط على الكيان المجرم وداعميه من أجل وقف حمام الدم الذي يراق في غزة أمام أعين العالم أجمع".

وقصف طيران الاحتلال الحربي الطابق الثالث في مدرسة "أحمد بن عبد العزيز"؛ التي تؤوي نازحين قرب مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 20 شهيدًا وإصابة العشرات؛ بينهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية للقصف الصهيوني الذي طال مدرسة أحمد عبد العزيز.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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