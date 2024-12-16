"صاحبُ مقولة روح الرُّوح شهيدًا".. ارتقاء الشَّيخ خالد نبهان في قصف الاحتلال على النُّصيرات (شاهد)

ارتقى صباح اليوم، الشيخ خالد نبهان جراء قصف مدفعي على النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء الشيخ نبهان صاحب مقولة "ريم.. روح الروح" الشهيرة؛ جراء قصف مدفعية الاحتلال على مخيم النصيرات.

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وشتهر الجد خالد بعد انتشار فيديو له وهو يودع حفيدته الطفلة ريم، التي استشهدت نتيجة قصف الاحتلال لمنزله الشهر الماضي.

وتأثر بها شعوب العالم بعبارة "روح الروح"، إذ قالها الجد خالد نبهان أثناء وداع حفيدته الصغيرة "ريم"، بعدما سرق جيش الاحتلال الإسرائيلي عمرها في سن الزهور، خلال قصف وحشي على قطاع غزة الذي تحول لمقبرة جماعية.

ودخلت حرب "الإبادة الجماعيّة" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 437 تواليًا، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

المصدر / فلسطين اون لاين