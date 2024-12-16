وظيفة شاغرة في المستشفى الميداني البريطاني.. إليكم التفاصيل

أعلنت جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي "Save youth future" عن عدة وظيفة شاغرة لديها في قطاع غزة.

والوظائف الشاغرة التي أعلنتها الجمعية ضمن المستشفى الميداني البريطاني والشراكة مع مؤسسة UKMED.

وقالت الجمعية إن الوظائف متاحة لمن يتمتع بالخبرة والمهارات اللازمة، وأنها يسرها أن يكون لديها فريق رعاية طبية عالي الجودة.

الوظيفة المتاحة:

جراح عظام بمسؤوليات سريرية (60%) ومدير طبي بمسؤوليات (40%).

المؤهلات الرئيسية:

*درجة طبية مع تخصص في جراحة العظام وألا يكون موظفا حاليا في وزارة الصحة.

*خبرة سريرية مثبتة في جراحة العظام والصدمات.

*مهارات في القيادة وإدارة الفريق وخبرة في إدارة المستشفيات والإدوار الإدارية المميزة.

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آخر موعد لتقديم الطلب: يوم الأربعاء 18/ 12/2024

المصدر / فلسطين أون لاين