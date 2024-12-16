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هأرتس تكشف عن قضايا نتنياهو التي يستجوب فيها اليوم في المحكمة

16 ديسمبر 2024 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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نتنياهو يحاكم على عدة قضايا فساد

كشفت صحيفة هأرتس العبرية، عن القضايا التي سوف يستجوب فيها بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، في محكمة (تل أبيب) المركزية.

ويواصل نتنياهو شهادته بحسب الصحيفة اليوم في إطار قضايا "الآلاف" أمام المحكمة المركزية في تل أبيب.

ووفق الصحيفة فإنه من المتوقع أن تركز شهادة نتنياهو اليوم أيضًا على القضية 4000 وموقع "والا"، مع استعراض المطالب المتعلقة بتغيير التغطية الإعلامية في الموقع، كما هو مفصل في الملحق الخاص بلائحة الاتهام.

وتتمحور القضية 4000 حول صفقة رشوة بين نتنياهو ورجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، المالك السابق لشركات "بيزك"، و"يس"، وموقع "والا".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#محاكمة نتنياهو #هأرتس #استجواب نتنياهو

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