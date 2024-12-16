الاحتلال يهدم 6 منشآت فلسطينيَّة في بلدة عناتا شمالي القدس المُحتلَّة (شاهد)

شرعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، بهدم 6 منشآت فلسطينية في بلدة عناتا، شمالي شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا برفقة آليات وجرافات الهدم، وشرعت بهدم 6 منشآت بذريعة البناء دون ترخيص.

ومن جانبها، صرحت محافظة القدس، بأن "سلطات الاحتلال ترتكب مجزرة هدم بحق المواطنين في بلدة عناتا في القدس المحتلة، طالت منذ ساعات الفجر 6 منازل بحجة عدم الترخيص".

وترفض بلدية الاحتلال في القدس، منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم ومنشآتهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجيرهم قسرا من مدينة القدس.

ووفقًا لتقارير سابقة، فقد هدم الاحتلال أكثر من 40 منشأة سكنية وتجارية وزراعية هدمها وجرفها الاحتلال أو أجبر أصحابها على هدمها خلال شهر نوفمبر، منها 31 منشأة هدمتها جرافات الاحتلال و9 منشآت أُجبر أصحابها على هدمها بأيديهم.

واستهدفت عمليات الهدم 18 منشأة سكنية و15 منشأة تجارية وزراعية و3 منشآت رياضية ومنشأتين مجتمعيتين ومسجدين، فيما توزعت عمليات الهدم في المناطق على النحو التالي: 13 منشأة في سلوان، و6 منشآت في رافات، و5 منشآت في تجمع بدوي العراعرة، و4 منشآت في جبل المكبّر، و3 منشآت في قلنديا، ومنشأتين في كل من الولجة والعيساوية وبيت عنان، ومنشأة واحدة في كل من بيت صفافا ومخيم شعفاط والشيخ جراح".

المصدر / فلسطين اون لاين