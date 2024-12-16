أونروا: إمدادات حليب الأطفال لدينا بغزة تكاد تنتهي

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إمدادات حليب الأطفال لديها تكاد تنتهي، إذ لم يتبق إلا 6 صناديق لتوزيعها، في حين يعتمد عليها نحو 8500 رضيع في القطاع للحصول على الحليب.

وشددت الأونروا في بيان اليوم الاثنين على أن الصناديق المتبقية كانت من دفعة تسلمتها قبل 3 شهور، مشيرة إلى أن النقص بالإمدادات يعرض حياة الرضع وأكثر من 200 ألف شخص يعتمدون على خدماتها للخطر.

ولفتت إلى أن نحو 19 ألف طفل في القطاع دخلوا المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، مؤكدة أن العدد تضاعف عن مطلع العام الجاري.

وفي وقت سابق، قال مسؤول طبي إن الأزمات الإنسانية والصحية تتفاقم في ظل مع القيود المفروضة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المواد الأساسية إلى قطاع غزة.

وأفاد الدكتور أحمد الفرا، مدير مستشفى التحرير للأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، في تصريحات صحفية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول حليب الأطفال منذ ثلاثة أشهر، ما أدى إلى أزمة حادة في توفيره بعد نفاده من الأسواق.

وأشار الفرا إلى خطورة عدم توفر الحليب والتراكيب الخاصة، سواء في المستشفيات أو الصيدليات، حيث يعتمد الأطفال، خصوصا الرضع، بشكل حيوي على هذا المصدر الغذائي.

المصدر / فلسطين أون لاين